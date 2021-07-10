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Следующий рекорд будет мировым! Мегаобещание Ярославы Магучих

Олег Люлька Олег Люлька
10 июля, 21:17
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19-летняя украинка заявила, что на Олимпиаде в Токио намерена победить с лучшим прыжком в истории человечества – Магучих хочет взять планку на высоте 210 см
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

После субботней победы на молодежном чемпионате Европы в Таллине украинка Ярослава Магучих сделала громкое заявление – ее следующий рекорд будет мировым.

"На Олимпиаде в Токио я хочу прыгнуть более чем на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу прыгнуть на мировой рекорд", – сказала Магучих, которую цитирует European Athletics.

Отметим, что мировой рекорд в прыжках в высоту у женщин – 2,09 м – был установлен еще в 1987 году легендарной болгаркой Стефкой Костадиновой. При этом лучший результат Магучих в помещении составляет 2,06 м, а на открытом воздухе – 2,04 м.

Напомним, в субботу, 10 июля, Магучих выиграла молодежный чемпионат Европы в Таллине с лучшим в истории этих соревнований результатом 200 см, на два сантиметра превзойдя рекорд россиянки Светланы Лапиной, который был установлен в 1999 году.

Ярослава Магучих снова побеждает
Ярослава Магучих снова побеждает / Фото: European athletics

Олимпиада в Токио стартует уже 23 июля. Там Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.

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