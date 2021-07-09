"Не могла подумати, що Київ такий гарний": зірка світового спорту в захваті від столиці

Перед поїздкою на Олімпійські ігри в Токіо легкоатлетка Марина Бех проводить час в Києві і милується українською столицею

Марині Бех подобається в Києві / Фото: Instagram

Рівно два тижні залишилося до старту Олімпійських ігор. Уже опублікований склад збірної України на поїздку в Токіо. Значиться там і легкоатлетка Марина Бех. Нині спортсменка в Києві і поділилася в Instagram фотографіями зі столиці.

"Не могла подумати, що Київ може бути таким красивим", – підписала свої знімки Марина.

Спортсменка з Пішохідного моста милується Подолом.

Читайте також: Спортсмени привозять на Олімпіаду коронавірус! Позитивний тест здав литовець

25-річна Марина Бех – чемпіонка Європи 2021 року в приміщеннях. Срібний призер чемпіонату світу 2019 і чемпіонату Європи 2018 року. Переможниця Європейських ігор-2019. Одна з найсильніших спортсменок світу у стрибках у довжину. Претендентка на медалі в Токіо-2020.

Раніше ми писали, що легкоатлетка-красуня в бікіні порушує режим з тортиком біля басейну.