"Не могла подумати, що Київ такий гарний": зірка світового спорту в захваті від столиці

Рівно два тижні залишилося до старту Олімпійських ігор. Уже опублікований склад збірної України на поїздку в Токіо. Значиться там і легкоатлетка Марина Бех. Нині спортсменка в Києві і поділилася в Instagram фотографіями зі столиці.
"Не могла подумати, що Київ може бути таким красивим", – підписала свої знімки Марина.
Спортсменка з Пішохідного моста милується Подолом.
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25-річна Марина Бех – чемпіонка Європи 2021 року в приміщеннях. Срібний призер чемпіонату світу 2019 і чемпіонату Європи 2018 року. Переможниця Європейських ігор-2019. Одна з найсильніших спортсменок світу у стрибках у довжину. Претендентка на медалі в Токіо-2020.
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