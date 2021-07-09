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Український боксер не поїде на Олімпіаду-2020 через допінг

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 липня, 17:41
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Бронзовий призер чемпіонату Європи Євген Барабанов здав позитивний тест на допінг і відсторонений від змагань на два роки
Барабанов пропустить Ігри
Барабанов пропустить Ігри / Фото: Федерація боксу України

Збірна України не зможе використовувати повну квоту ліцензій на олімпійському турнірі з боксу. Через позитивний допінг-тест в Токіо не поїхав Євген Барабанов. НОК уже опублікував заявку України на Олімпійські ігри.

Барабанов здобув олімпійську ліцензію, однак у фінальній заявці НОК України на Олімпіаду його імені не виявилося. "Суспільне Спорт" зв'язалося з Федерацією боксу України, яка повідомила, що спортсмен порушив антидопінгові правила.

Позитивний допінг-тест Барабанов здав ще в січні 2021 року. Його відсторонили від змагань на два роки.

Баранову – 27 років. На його рахунку бронзові медалі чемпіонату Європи (2017) і Європейських ігор (2019). Відповідно, Україну в олімпійському боксерському турнірі представлятимуть п'ять боксерів: Анна Лисенко (до 69 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Цотне Рогава (91+ кг).

Відзначимо, що на Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-е місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

Раніше ми писали, що головне шоу року пройде без глядачів. На церемонію відкриття Ігор 23 липня збираються пустити на трибуни лише VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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