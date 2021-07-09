Український боксер не поїде на Олімпіаду-2020 через допінг

Бронзовий призер чемпіонату Європи Євген Барабанов здав позитивний тест на допінг і відсторонений від змагань на два роки

Барабанов пропустить Ігри / Фото: Федерація боксу України

Збірна України не зможе використовувати повну квоту ліцензій на олімпійському турнірі з боксу. Через позитивний допінг-тест в Токіо не поїхав Євген Барабанов. НОК уже опублікував заявку України на Олімпійські ігри.

Барабанов здобув олімпійську ліцензію, однак у фінальній заявці НОК України на Олімпіаду його імені не виявилося. "Суспільне Спорт" зв'язалося з Федерацією боксу України, яка повідомила, що спортсмен порушив антидопінгові правила.

Позитивний допінг-тест Барабанов здав ще в січні 2021 року. Його відсторонили від змагань на два роки.

Баранову – 27 років. На його рахунку бронзові медалі чемпіонату Європи (2017) і Європейських ігор (2019). Відповідно, Україну в олімпійському боксерському турнірі представлятимуть п'ять боксерів: Анна Лисенко (до 69 кг), Микола Буценко (до 57 кг), Ярослав Харциз (до 63 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Цотне Рогава (91+ кг).

Відзначимо, що на Олімпіаді в Токіо аналітики передрікають Україні 15-е місце в загальному заліку, чекаючи, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.

Раніше ми писали, що головне шоу року пройде без глядачів. На церемонію відкриття Ігор 23 липня збираються пустити на трибуни лише VIP-персон, серед яких представники МОК, дипломати і спонсори.