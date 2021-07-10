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Українка Магучіх побила рекорд росіянки в стрибках у висоту, що тримався з минулого століття (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
10 липня, 20:55
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Ярослава Магучіх зі стрибком на два метри виграла молодіжний чемпіонат Європи в Талліні, на два сантиметри перевершивши рекорд Світлани Лапіної, який був встановлений у 1999 році
Ярослава Магучіх знову перемагає
Ярослава Магучіх знову перемагає / Фото: European athletics

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, котра недавно виконала в Стокгольмі найкращий стрибок року у світі, тепер виграла молодіжний чемпіонат Європи в Талліні!

19-річна українка взяла планку на висоті 200 сантиметрів, встановивши новий рекорд континентальної першості серед молоді.

Магучіх на два сантиметри перевершила рекорд росіянки Світлани Лапіної, який протримався 22 роки.

Варто відзначити, що в столиці Естонії Магучіх кожну висоту підкорювала з першої спроби – 185 см, 189 см, 195 см, а потім і 200 см.

Додамо, що Магучіх зібрала чемпіонський хет-трик на молодіжних чемпіонатах Європи – вона перемагала на турнірах U-18 (2018), U-20 (2019), U-23 (2021).

При цьому Україна вже третій рік поспіль перемагає на чемпіонаті Європи U-23 – на попередніх двох турнірах "золото" здобувала Юлія Левченко.

Чемпіонат Європи U23. Таллінн. Стрибки у висоту

  • 1. Ярослава Магучіх (Україна) – 200 см
  • 2. Мая Нільссон (Швеція) – 189 см
  • 3. Лія Апостоловські (Словенія) – 189 см

Відзначимо, що вже 23 липня стартує Олімпіада, де Україні пророкують 15-у сходинку в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Одна з головних претенденток на нагороду там – Ярослава Магучіх.

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