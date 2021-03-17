Солодка Афродіта: українська легкоатлетка захопила своєю попою

19-річна чемпіонка України і переможниця міжнародних змагань серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк розпочала тренувальний збір у Туреччині.

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Крім занять дівчина релаксує на березі моря, виставляючи в Instagram сексуальні фото в купальнику. "Солодка Афродіта", – називають спортсменку її фанати.

Буряк любить викладати в соцмережі сексуальні знімки, в Instagram у легкоатлетки вже понад 44 тисяч підписників.

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