Солодка Афродіта: українська легкоатлетка захопила своєю попою

19-річна чемпіонка України і переможниця міжнародних змагань серед юніорів в бігу на дистанції 200 і 400 метрів Марія Буряк розпочала тренувальний збір у Туреччині.
Крім занять дівчина релаксує на березі моря, виставляючи в Instagram сексуальні фото в купальнику. "Солодка Афродіта", – називають спортсменку її фанати.
Буряк любить викладати в соцмережі сексуальні знімки, в Instagram у легкоатлетки вже понад 44 тисяч підписників.
Читайте також:
- "Інтернет не буде колишнім": боєць UFC вражений відвертими фото
- Спекотна баскетболістка в прозорій білизні шукає жеребця
- Любителька олімпійського сексу показала своє ідеальне тіло
- Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
- Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк