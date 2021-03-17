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Сладкая Афродита: украинская легкоатлетка восхитила своей попой

17 марта, 19:47

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Мария Буряк похвасталась пляжными фото

19-летняя чемпионка Украины и победительница международных соревнований среди юниоров в беге на дистанции 200 и 400 метров Мария Буряк начала тренировочный сбор в Турции.

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Помимо занятий девушка релаксирует на берегу моря, выставляя в Instagram сексуальные фото в купальнике. "Сладкая Афродита", – называют спортсменку ее фанаты.

Буряк любит выкладывать в соцсети сексуальные снимки, в Instagram у легкоатлетки уже более 44 тысяч подписчиков.

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