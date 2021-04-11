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Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)

11 квітня, 20:41

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Марина Бех-Романчук встигає не тільки готуватися до Олімпіади, але і заворожувати своїх фоловерів

Після перемоги на чемпіонаті Європи в Польщі сексуальна українська стрибунка Марина Бех-Романчук вирушила на відновлювальний збір до Туреччини. Там красуня продовжує підготовку до літніх Олімпійських ігор, не забуваючи радувати шанувальників новими знімками в Instagram.

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Днями Марина Бех-Романчук похвалилася космічним бюстом.

А тепер спортсменка показала свою сліпучу фігуру в рожевій футболці і чорних трусиках.

"Сонячний вікенд біля басейну", – підписала це фото легкоатлетка

Захоплення красою Марини її фоловери висловили в коментарях різними мовами. Крім української, тут і іспанська, і польська, і англійська.

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Крім того, у Марини Бех-Романчук знайшовся час для невеликої дискотеки зі своїм чоловіком – плавцем Михайлом. Дивіться, як запально вони танцюють!

@marynabekh

– Fashionista

Нагадаємо, напередодні секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася чоловікові в любові. Закохані одружилися восени 2018 року, а до цього близько двох років зустрічалися.

Одна з найяскравіших пар українського спорту представлятиме країну на Олімпійських іграх в Токіо з 23 липня по 8 серпня.

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

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І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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легка атлетика спортсменка Марина Бех WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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