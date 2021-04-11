Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)

Після перемоги на чемпіонаті Європи в Польщі сексуальна українська стрибунка Марина Бех-Романчук вирушила на відновлювальний збір до Туреччини. Там красуня продовжує підготовку до літніх Олімпійських ігор, не забуваючи радувати шанувальників новими знімками в Instagram.
Днями Марина Бех-Романчук похвалилася космічним бюстом.
А тепер спортсменка показала свою сліпучу фігуру в рожевій футболці і чорних трусиках.
"Сонячний вікенд біля басейну", – підписала це фото легкоатлетка
Захоплення красою Марини її фоловери висловили в коментарях різними мовами. Крім української, тут і іспанська, і польська, і англійська.
Крім того, у Марини Бех-Романчук знайшовся час для невеликої дискотеки зі своїм чоловіком – плавцем Михайлом. Дивіться, як запально вони танцюють!
@marynabekh – Fashionista
Нагадаємо, напередодні секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася чоловікові в любові. Закохані одружилися восени 2018 року, а до цього близько двох років зустрічалися.
Одна з найяскравіших пар українського спорту представлятиме країну на Олімпійських іграх в Токіо з 23 липня по 8 серпня.
10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!
І головне – проєкт продовжили на другий сезон!
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
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