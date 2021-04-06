Сексуальна Марина Бех на тренуванні захотіла в ліжко і згадала про чоловіка

Українська стрибунка в довжину похвалилася новими фото з чоловіком-плавцем

Легкоатлетка-красуня Марина Бех-Романчук встигає і тренуватися, і займатися модельною діяльністю. Сьогодні дівчина поділилася з шанувальниками своїх талантів черговими кадрами. До речі, Марина Бех претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи.

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Вранці 26-річна стрибунка в довжину встигла провести заняття в спортзалі – попри те, що їй дуже хотілося в тепле ліжко.

А під вечір Марина виклала на своїй сторінці в Instagram фотосесію з чоловіком Михайлом Романчуком. Закохана пара постала в плащах на вулиці, постаравшись передати глядачам свої почуття. "Наш маленький світ", – підписала Бех-Романчук світлини.

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Днями секс-символ легкої атлетики в спокусливій позі зізналася в коханні. Молоді одружилися восени 2018 року, а до цього близько двох років зустрічалися.

Одна з найяскравіших пар українського спорту влітку буде представляти країну на Олімпійських іграх в Токіо. Дивіться, як Марина красувалася у дзеркала в тренажерному залі:

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