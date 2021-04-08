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Дарина Білодід грайливо побажала гарного дня, Марина Бех обурилася

8 квітня, 11:29

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українські спортсменки-красуні діляться своїм настроєм

Зірки нашого спорту продовжують активно спілкуватися з шанувальниками їхніх талантів у соцмережах. Зокрема, свої емоції від весни висловили одні з головних спортсменок-красунь України. Сьогодні чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід виклала невеликий відеоролик з приємними побажаннями. А ось легкоатлетка Марина Бех-Романчук злиться через холоди.

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Нещодавно Білодід у червоній сукні розпустила волосся.

Даша на своїй сторінці в соцмережах побажала всім доброго дня (англійською), загадково посміхнувшись з-за окулярів.

До речі, Білодід після кількох поразок знову доведеться доводити свій високий рівень на чемпіонаті Європи. Пройде він у португальському Лісабоні наступного тижня – з 16 по 18 квітня.

А ось у стрибунки в довжину Марини Бех-Романчук настрій протилежний. Сексі-легкоатлетка на цей раз закуталась в курточку, навіть сидячи за кермом автомобіля. Обурення у дівчини викликав снігопад на початку квітня.

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Здається, Марині слід брати приклад з колег по олімпійській збірній, адже, як відомо, у природи немає поганої погоди.

Днями Марина Бех на тренуванні захотіла в ліжко й згадала про чоловіка.

Згадаймо, як Даша їхала в снігопад у лютому:

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