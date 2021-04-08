Дарина Білодід грайливо побажала гарного дня, Марина Бех обурилася

Зірки нашого спорту продовжують активно спілкуватися з шанувальниками їхніх талантів у соцмережах. Зокрема, свої емоції від весни висловили одні з головних спортсменок-красунь України. Сьогодні чемпіонка світу з дзюдо Дарина Білодід виклала невеликий відеоролик з приємними побажаннями. А ось легкоатлетка Марина Бех-Романчук злиться через холоди.
Нещодавно Білодід у червоній сукні розпустила волосся.
Даша на своїй сторінці в соцмережах побажала всім доброго дня (англійською), загадково посміхнувшись з-за окулярів.
До речі, Білодід після кількох поразок знову доведеться доводити свій високий рівень на чемпіонаті Європи. Пройде він у португальському Лісабоні наступного тижня – з 16 по 18 квітня.
А ось у стрибунки в довжину Марини Бех-Романчук настрій протилежний. Сексі-легкоатлетка на цей раз закуталась в курточку, навіть сидячи за кермом автомобіля. Обурення у дівчини викликав снігопад на початку квітня.
Здається, Марині слід брати приклад з колег по олімпійській збірній, адже, як відомо, у природи немає поганої погоди.
Днями Марина Бех на тренуванні захотіла в ліжко й згадала про чоловіка.
Згадаймо, як Даша їхала в снігопад у лютому:
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