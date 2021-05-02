Збірна України з епічним фейлом вийшла на Євро-2022 з гандболу (фото)

Спершу Федерація гандболу України повідомила, що нашій збірній не вдалося кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату Європи. Однак потім виправила цю новину

Збірна України з гандболу / Фото: Федерация гандбола Украины

У неділю, 2 травня, чоловіча збірна України з гандболу програла на виїзді Чехії в кваліфікації Євро-2022 з рахунком 22:27. Проте команда українців стала однією з чотирьох найкращих, що посіли треті місця в своїх групах, і вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи.

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Цікаво, що спочатку Федерація гандболу України у себе в Instagram повідомила, що наша збірна не виходить на чемпіонат Європи.

Однак потім видалила це повідомлення, написавши: "Ми їдемо на Євро-2022".

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Фінальний турнір гандбольного Євро відбудеться з 13 по 30 січня 2022 року в Словаччині та Угорщині.

У ньому візьмуть участь 24 команди: Словаччина, Угорщина (господарі турніру), Іспанія, Хорватія (фіналісти Євро-2020), Сербія, Німеччина, Росія, Португалія, Словенія, Норвегія, Данія, Швеція (переможці груп), Франція, Австрія, Чехія, Ісландія, Нідерланди, Білорусь, Північна Македонія, Чорногорія (другі місця), Боснія і Герцеговина, Польща, Литва, УКРАЇНА (найкращі треті команди).

Раніше ми писали, що жіноча збірна України з гандболу перемогла Швецію в плей-оф, але не поїде на чемпіонат світу.

Тренування збірної України з гандболу Відео: Федерация гандбола Украины