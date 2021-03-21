Браво, Україно! Наша команда за крок від поїздки на чемпіонат світу

Про суперника по плей-оф українські гандболістки дізнаються 22 березня

Жіноча збірна України з гандболу продовжує боротися за участь у чемпіонаті світу 2021 року. Сьогодні наші дівчата пробилися в плей-оф.

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В останньому матчі групового етапу збірна України обіграла Ізраїль – 31:24 (16:10). Отже, наша команда набрала чотири очки в трьох матчах і разом зі Словаччиною вийшла в наступне коло.

Завтра українська збірна дізнається про суперника по плей-оф. Ним стане команда однієї з цих країн: Чехія, Німеччина, Угорщина, Чорногорія, Росія, Польща, Румунія, Словенія, Сербія, Швеція. Перші матчі – 16/17 квітня, другі – 20/21 квітня.

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Переможець виходить на світову першість, яка пройде з 2 по 19 грудня в Іспанії.

Відзначимо, що жіноча збірна України з гандболу – єдиний призер Олімпіади в ігрових командних видах. У 2004 році підопічні Леоніда Ратнера привезли "бронзу" з Афін. Однак нині збірна далека від колишніх результатів.

Раніше ми показували відео з роздягальні збірної Данії після перемоги на чемпіонаті світу.

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