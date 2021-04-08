Мотор заглох в Білорусі і не зумів вперше вибратися у 1/4-ту Ліги чемпіонів

Український Мотор знову не зміг подолати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тиждень тому в Запоріжжі українська команда обіграла Мєшков Брестз рахунком 32:30, однак сьогодні в Білорусі нашому колективу не вистачило цього запасу.
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Мєшков Брест – Мотор/Фото meshkovbrest.by
Мєшков Брест – Мотор/Фото meshkovbrest.by
У Білорусі в присутності півтори тисячі уболівальників на трибунах Мотор просто катастрофічно відіграв перші 17 хвилин зустрічі. За цей час запоріжці закинули лише 3 м'ячі, а господарі – 11. До перерви гра вирівнялася, а другу половину українці виграли 15:14, але запасу Бреста вистачило, щоб утримати перемогу 30:23. У Моторі по 7 голів на рахунку Мороза і Пухівського.
Відзначимо, що Мотор ще жодного разу не виходив до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. А ось Мєшков Брест зробив це вперше в своїй історії, і тепер на нього чекає іспанська Барселона.
Раніше ми писали, що Україна за крок від поїздки на чемпіонат світу.
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