Не глушіть Мотор! Український клуб виграв у 1/8 Ліги чемпіонів і їде битися в Білорусь

Запорожці заявили, що у них ще є резерв на матч-відповідь в Бресті

Український Мотор обіграв білоруський клуб Мєшков Брест в першому матчі 1/8 фіналу гандбольної Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 32:30 на користь запорізької команди. Раніше ми писали, що Україна за крок від поїздки на чемпіонат світу.

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Мотор – Мєшков Брест/Фото eurohandball.com

Господарі майданчика не відразу заволоділи перевагою, навіть дозволили білорусам вийти вперед. Однак потім зібралися і виграли перший тайм – 15:12. Після перерви підопічні Гінтараса Савукінаса зуміли зберегти лідерство і довести гру до логічного завершення – 32:30.

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Поєдинок у відповідь пройде на майданчику Мєшков Брест за тиждень, 8 квітня. І головний тренер білорусів Рауль Алонсо пообіцяв, що це буде битва:

"Мотор відмінно зіграв у захисті, а ми допустили дуже багато помилок, промахів, 9 втрат і весь матч змушені були наздоганяти суперника. Однак, це тільки перша половина протистояння. Ми можемо і повинні додати з перших хвилин матчу-відповіді. У Бресті буде велика битва"

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Але в української команди ще є резерв, про що повідомив її наставник Гінтарас Савукінас:

"Хочу подякувати супернику за коректну гру, сьогодні було всього лише 5 двохвилинних вилучень на обидві команди. Я задоволений тією дисципліною, яку ми сьогодні продемонстрували. Ми добре проаналізували гру мєшковців, і нам теж є куди додавати в другому матчі"

Раніше ми показували відео з роздягальні збірної Данії після перемоги на чемпіонаті світу.

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