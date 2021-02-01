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Дике відео з роздягальні: збірна Данії виграла чемпіонат світу

1 лютого, 09:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У фіналі данці обіграли збірну Швеції

Збірна Данії з гандболу захистила титул найсильнішої на планеті. Данці вдруге поспіль виграли чемпіонат світу.

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У фінальному матчі збірна Данії обіграла команду Швеції з рахунком 26:24.

Дивіться на дику радість з роздягальні Данії.

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Бронзові медалі світової першості виграла Іспанія, яка в матчі за третє місце обіграли команду Франції з рахунком – 35:29.

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До речі, у Франції найбільше золотих медалей чемпіонатів світу – 6 (1995, 2001. 2009, 2011, 2015 року, 2017), а за загальною кількістю нагород лідирує Швеція – 12.

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гандбол чемпіонат світу з гандболу
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