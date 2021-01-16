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Товстун-гандболіст з Конго став зіркою соцмереж і чемпіонату світу

16 січня, 15:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Готьє Мвумбі закинув чотири м'ячі Аргентині

Чемпіонат світу з гандболу заграв новими фарбами після матчу збірних Аргентини та ДР Конго. Гравець африканської команди Готьє Мвумбі відразу став героєм соцмереж. Нагадаємо, що світова першість проходить у Єгипті. Через коронавірус збірні США і Чехії знялися перед самим стартом турніру.

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Збірна ДР Конго дебютувала на чемпіонаті світу і дала бій кращій команді Південної Америки. Поєдинок вийшов конкурентним. Конголезці виграли перший тайм – 14:13 але в підсумку програли – 22:28. Чотири м'ячі за ДР Конго закинув Мвумбі.

Готьє вразив всіх своєю комплекцією. У заявці на мундіаль – у нього вага всього 89 кг.

Судячи з інформації з трансляції, гандболіст важить 110 кг. Але і в це не віриться. Судіть самі.

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До речі, Готьє Мвумбі народився у Франції і виступає в четвертому дивізіоні місцевого чемпіонату.

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гандбол чемпіонат світу з гандболу
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