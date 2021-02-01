Дикое видео из раздевалки: сборная Дании выиграла чемпионат мира

Сборная Дании по гандболу защитила титул самой сильной на планете. Датчане второй раз подряд выиграли чемпионат мира.

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В финальном матче сборная Дании обыграла команду Швеции со счетом – 26:24.

Смотрите дикую радость из раздевалки Дании.

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Бронзовые медали мирового первенства выиграла Испания, которая в матче за третье место обыграли команду Франции со счетом – 35:29.

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Кстати, у Франции больше всего золотых медалей чемпионатов мира – 6 (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017), а по общему количеству наград лидирует Швеция – 12.

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