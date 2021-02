Дикое видео из раздевалки: сборная Дании выиграла чемпионат мира

Сборная Дании по гандболу защитила титул самой сильной на планете. Датчане второй раз подряд выиграли чемпионат мира.

В финальном матче сборная Дании обыграла команду Швеции со счетом – 26:24.

Смотрите дикую радость из раздевалки Дании.

"Who was it that won today? It was them from Denmark!"



" !"@dhf_haandbold | #Håndbold | #GODenmark | #Egypt2021pic.twitter.com/mLXlNZX6CH