"Ребята кричали от боли": сборную Словении отравили на чемпионате мира

На чемпионате мира по гандболу определились четвертьфиналисты. В плей-офф попали и хозяева турнира – команда Египта. Но каким способом!

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Мировое первенство потряс грандиозный скандал. В последнем туре группового этапа Египет сыграл вничью со Словенией (25:25), первых это вывело в плей-офф, вторые – едут домой. Но...

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В матче из-за отравления не приняли участия три ведущих гандболиста Словении! Еще девять игроков испытывали разного рода проблемы со здоровьем: рвоту и диарею.

"Ребята кричали от боли, их рвало, они бросались в туалет со скоростью, будто жизнь их была на кону. Ночью Сташ Скубе и Драган Гайич закрылись в уборной с болями, а перед самым матчем в раздевалке наш самый высокий и сильный игрок Блаж Благотиншек упал без сознания. Девять гандболистов, несмотря на плохое самочувствие, решились постоять за себя, за команду, за выход в четвертьфинал, в восьмерку сильнейших сборных мира. За Словению! Единую объединенную спортом страну, которую мы любим больше всего на свете", – говорится в заявлении Федерации гандбола Словении.

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В 1/4 финала чемпионата мира сыграют: Испания – Норвегия, Дания – Египет, Франция – Венгрия и Швеция – Катар. Эти матчи состоятся 27 января.

29 января пройдут полуфиналы, 31 января – встреча за третье место и финал.

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