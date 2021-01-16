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Толстяк-гандболист из Конго стал звездой соцсетей и чемпионата мира

16 января, 15:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Готье Мвумби забросил четыре мяча Аргентине

Чемпионат мира по гандболу заиграл новыми красками после матча сборных Аргентины и ДР Конго. Игрок африканской команды Готье Мвумби сразу стал героем соцсетей. Напомним, что мировое первенство проходит в Египте. Из-за коронавируса сборные США и Чехии снялись перед самым стартом турнира.

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Сборная ДР Конго дебютировала на чемпионате мира и дала бой лучшей команде Южной Америки. Поединок вышел конкурентным. Конголезцы выиграли первый тайм – 14:13, но в итоге проиграли – 22:28. Четыре мяча за ДР Конго забросил Мвумби.

Готье поразил всех своей комплекцией. В заявке на мундиаль – у него вес всего 89 кг.

Судя по информации из трансляции, гандболист весит 110 кг. Но и в это не верится. Судите сами.

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Кстати, Готье Мвумби родился во Франции и выступает в четвертом дивизионе местного чемпионата.

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гандбол чемпионат мира по гандболу
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