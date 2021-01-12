18 игроков США заразились COVID-19 перед чемпионатом мира, Чехия вообще снялась

Накануне старта чемпионата мира по гандболу 18 игроков сборной США заразились коронавирусом – сообщает VG. Однако Международная федерация гандбола пока никак не отреагировала на эту информацию. Напомним, что гимн и флаг России будут под запретом на ЧМ в Египте.

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ЧМ-2021 по гандболу в Египте / Фото: iihf.com

А вот Чехия уже точно не выступит на чемпионате. Это решение было принято после нескольких случаев заражения COVID-19 среди игроков сборной. Отмечается, что вместо чехов на турнире выступит национальная команда Северной Македонии.

Напомним, что в чемпионате мира, который будет проходить в Египте с 13 по 31 января, впервые примут участие 32 команды. Во время соревнований на четырех площадках пройдут 108 матчей.

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Турнир в Северной Африке пройдет без зрителей. Такое решение принято 10 января на совещании президента Международной федерации гандбола Хассана Мустафы с представителями правительства страны-хозяйки соревнований. Это произошло после обращений представителей делегаций команд и самих игроков.

Ранее успешный гандболист сыграл в нападении футбольной сборной Фарерских островов.

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