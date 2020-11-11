Успешный гандболист сыграл в нападении футбольной сборной Фарерских островов

Хилмар Леон Якобсен участвовал в молодежном чемпионате мира 2017 года

Нерядовое событие произошло в товарищеском матче сборных Литвы и Фарерских островов. Встреча прошла на стадионе "LFF — Ветра" в Вильнюсе и завершилась победой хозяев – 2:1. В старте команды Фарер на поле вышел 23-летний гандболист Хилмар Леон Якобсен. Этот парень был в составе сборной Фарерских островов на молодежном чемпионате мира в 2017 году.

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Причем Якобсен не какой-то бывший гандболист. Буквально перед началом пандемии коронавируса в январе 2020 года он играл за сборную Фарерских островов. Но в детстве занимался футболом и теперь получил шанс в нападении национальной команды. Также с июля он выступает за фарерский футбольный клуб "Торсхавн". В 17 матчах успел забить 12 голов и сделать 6 передач. Правда, в поединке с Литвой не сумел огорчить голкипера балтийцев.

Напомним, что сборная Литвы представляет группу 4С Лиги наций УЕФА и занимает второе место в турнирной таблице. В заключительных турах она сыграет с Беларусью (15 ноября) и Казахстаном (18 ноября).

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Сборная Фарерских островов играет в группе 1D Лиги наций и занимает первое место в турнирной таблицы. Команда Фарерских островов теперь проведет матчи с Латвией (14 ноября) и Мальтой (17 ноября).

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