18 гравців США заразилися COVID-19 перед чемпіонатом світу, Чехія взагалі знялася

Напередодні старту чемпіонату світу з гандболу 18 гравців збірної США заразилися коронавірусом – повідомляє VG. Однак Міжнародна федерація гандболу поки що ніяк не відреагувала на цю інформацію. Нагадаємо, що гімн і прапор Росії будуть під забороною на ЧС в Єгипті.
А ось Чехія вже точно не виступить на чемпіонаті. Це рішення було прийнято після кількох випадків зараження COVID-19 серед гравців збірної. Зазначається, що замість чехів на турнірі виступить національна команда Північної Македонії.
Нагадаємо, що в чемпіонаті світу, який проходитиме в Єгипті з 13 по 31 січня, вперше візьмуть участь 32 команди. Під час змагань на чотирьох майданчиках пройдуть 108 матчів.
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Турнір в Північній Африці пройде без глядачів. Таке рішення прийнято 10 січня на нараді президента Міжнародної федерації гандболу Хассана Мустафи з представниками уряду країни-господарки змагань. Це сталося після звернень представників делегацій команд і самих гравців.
Раніше успішний гандболіст зіграв у нападі футбольної збірної Фарерських островів.
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