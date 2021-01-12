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COVID-19 может остановить чемпионат в самой сильной лиге мира

12 января, 20:44

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя руководство НБА хочет избежать двухнедельной паузы

Не прошло и месяца после старта сезона в НБА, а руководство Лиги может прервать регулярный чемпионат на некоторое время. Сейчас рассматривается вариант с перерывом в 7-14 дней в связи с увеличением количества положительных тестов на COVID-19 в клубах – сообщил инсайдер Джейсон Дюмас. А ранее 19-летний парень переписал рекорд НБА.

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Арена "Нью-Йорк Никс"

Арена "Нью-Йорк Никс" / Фото: Reuters

Сообщается, что Лига все же надеется избежать вынужденной паузы, но такой вариант обсуждается, поскольку с начала сезона уже пришлось перенести четыре встречи. А представитель руководства НБА Майк Басс заявил, что Лига была готова к такому сценарию:

"Мы ожидали, что в этом сезоне будут перенесены игры, и соответствующим образом спланировали расписание. Пока мы не хотим приостанавливать сезон и продолжим руководствоваться мнением наших медицинских экспертов и протоколами по охране труда и технике безопасности".

Ранее перед стартом сезона в НБА обнаружили 48 игроков с коронавирусом.

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Баскетболист НБА Руди Гобер рассказал о своем заражении коронавирусом Видео: Reuters

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