COVID-19 може зупинити чемпіонат в найсильнішій лізі світу

Не минуло й місяця після старту сезону в НБА, а керівництво Ліги може перервати регулярний чемпіонат на деякий час. Зараз розглядається варіант з перервою у 7-14 днів у зв'язку зі збільшенням кількості позитивних тестів на COVID-19 в клубах – повідомив інсайдер Джейсон Дюмас. А раніше 19-річний хлопець переписав рекорд НБА.

Реклама

Арена "Нью-Йорк Нікс" / Фото: Reuters

Повідомляється, що Ліга все ж сподівається уникнути вимушеної паузи, але такий варіант обговорюється, оскільки з початку сезону вже довелося перенести чотири зустрічі. А представник керівництва НБА Майк Басс заявив, що Ліга була готова до такого сценарію:

"Ми очікували, що в цьому сезоні будуть перенесені ігри, і відповідним чином спланували розклад. Поки що ми не хочемо зупиняти сезон і продовжимо керуватися думкою наших медичних експертів і протоколами з охорони праці та техніки безпеки".

Раніше перед стартом сезону в НБА виявили 48 гравців з коронавірусом.

Реклама

Ми також писали, що українець заінтригував американського тренера, здобувши другу перемогу в сезоні.

Дивіться, як баскетболіст НБА Руді Гобер заразився COVID-19

Баскетболіст НБА Руді Гобер розповів про своє зараження коронавірусом Відео: Reuters

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама