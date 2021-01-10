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Великий Джордан растит преемника: 19-летний парень переписал рекорд НБА

10 января, 11:37

Елена Павлова Елена Павлова

Ламело Болл превзошел даже своего старшего брата Лонзо

Разыгрывающий "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл установил рекорд НБА уже в своем первом сезоне в лиге. 19-летний американский защитник стал самым молодым игроком, сумевшим оформить трипл-дабл в матче. Ранее украинец заинтриговал американского тренера, добыв вторую победу в сезоне.

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В ночь на воскресенье "Шарлотт" дома обыграл "Атланту" со счетом 113:105. Болл набрал 22 очка, сделал 12 подборов и 11 передач. На момент рекорда ему исполнилось 19 лет 140 дней. До этого достижение принадлежало разыгрывающему "Орландо" Маркеллу Фульцу. В 2018 году, выступая за "Филадельфию", он сделал трипл-дабл в возрасте 19 лет 317 дней.

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А в 2017 году самый "молодой" трипл-дабл оформил Лонзо Болл, старший брат Ламело, которому на тот момент было 20 лет и 15 дней.

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Ламело Болл

Ламело Болл / Фото: Reuters

Напомним, что Ламело Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером и провел в лиге лишь 5 матчей. В текущем сезоне он набирает в среднем 11,8 очка, делает 5,7 подбора, 5,3 передачи за "Шарлотт". А владельцем "шершней" является легенда НБА Майкл Джордан.

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