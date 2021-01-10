Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Великий Джордан плекає наступника: 19-річний хлопець переписав рекорд НБА

10 січня, 11:37

Олена Павлова Олена Павлова

Ламело Болл перевершив навіть свого старшого брата Лонзо

Розігруючий "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл встановив рекорд НБА вже в своєму першому сезоні в лізі. 19-річний американський захисник став нймолодшим гравцем, який зумів оформити тріпл-дабл у матчі. Раніше українець заінтригував американського тренера, здобувши другу перемогу в сезоні.

Реклама

У ніч на неділю "Шарлотт" вдома обіграв "Атланту" з рахунком 113:105. Болл набрав 22 очки, зробив 12 підборів і 11 передач. На момент рекорду йому виповнилося 19 років 140 днів. До цього досягнення належало розігруючому "Орландо" Маркеллу Фульцу. У 2018 році, виступаючи за "Філадельфію", він зробив тріпл-дабл у віці 19 років 317 днів.

Читайте також: Батько відвіз мене до бездомних: легендарний баскетболіст розповів дивовижну історію з життя

А в 2017 році "наймолодший" тріпл-дабл оформив Лонзо Болл, старший брат Ламело, якому на той момент було 20 років і 15 днів.

В тренді
Колишнього боса ФІФА забрали в лікарню у важкому стані
Реклама

Ламело Болл

Ламело Болл / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Ламело Болл був обраний на драфті НБА 2020 року під третім номером і провів у лізі лише 5 матчів. У поточному сезоні він набирає в середньому 11,8 очка, робить 5,7 підбирання, 5,3 передачі за "Шарлотт". А власником "шершнів" є легенда НБА Майкл Джордан.

Ми також писали, що гаряча фітнес-тренер кинула колишню зірку НБА і, кажуть, вкрала паролі від соцмереж.

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

рекорд НБА Шарлотт Хорнетс Ламело Болл
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші
Гаряча фітнес-тренерка кинула колишню зірку НБА і, кажуть, вкрала паролі від соцмереж
Гаряча фітнес-тренерка кинула колишню зірку НБА і, кажуть, вкрала паролі від соцмережБаскетбол
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток Безсонової
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток БезсоновоїІнші
"Дух, что тіло рве до бою": підсумки року в цитатах українських класиківІнші
Гравець збірної України одружився на Різдво. Святкували прямо на майданчику
Гравець збірної України одружився на Різдво. Святкували прямо на майданчикуБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти