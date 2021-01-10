Великий Джордан плекає наступника: 19-річний хлопець переписав рекорд НБА

Розігруючий "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл встановив рекорд НБА вже в своєму першому сезоні в лізі. 19-річний американський захисник став нймолодшим гравцем, який зумів оформити тріпл-дабл у матчі. Раніше українець заінтригував американського тренера, здобувши другу перемогу в сезоні.

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У ніч на неділю "Шарлотт" вдома обіграв "Атланту" з рахунком 113:105. Болл набрав 22 очки, зробив 12 підборів і 11 передач. На момент рекорду йому виповнилося 19 років 140 днів. До цього досягнення належало розігруючому "Орландо" Маркеллу Фульцу. У 2018 році, виступаючи за "Філадельфію", він зробив тріпл-дабл у віці 19 років 317 днів.

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А в 2017 році "наймолодший" тріпл-дабл оформив Лонзо Болл, старший брат Ламело, якому на той момент було 20 років і 15 днів.

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Ламело Болл / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Ламело Болл був обраний на драфті НБА 2020 року під третім номером і провів у лізі лише 5 матчів. У поточному сезоні він набирає в середньому 11,8 очка, робить 5,7 підбирання, 5,3 передачі за "Шарлотт". А власником "шершнів" є легенда НБА Майкл Джордан.

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