Батько відвіз мене до бездомних: легендарний баскетболіст розповів дивовижну історію з життя

Олімпійський чемпіон, чемпіон світу 1994 року, чотириразовий чемпіон НБА Шакіл О'Ніл згадав про урок на все життя, який дав йому батько. Раніше українець приклався до першої перемоги "Детройта" в НБА.

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"Одного разу, після поразки в матчі з "Нікс", в якому я зіграв огидно, мені зателефонував батько. Він сказав мені тягти свій зад на літак і летіти додому. Він запитав, чи можу я впоратися з тиском, я ж відповів, що тиск взяв верх.

Тоді він сказав мені сісти в машину і відвіз мене до бездомної сім'ї, що жила посеред вулиці. Там були чоловік, жінка і двоє дітей. Ми зупинилися і батько сказав мені: "Ось чортовий тиск". Він велів мені піклуватися про цю сім'ю, і я знайшов їм житло на цілий рік. Тиск полягає не в тому, що ти гравець НБА, – тиск відчуваєш, коли не можеш сказати, коли ти поїж наступного разу" , – наводить слова О'Ніла Parlons Basket.

Крім спортивної кар'єри Шакіл О'Ніл вів активне громадське життя: знімався в кіно, випустив кілька музичних дисків, написав автобіографію, був обличчям комп'ютерних ігор. Працював помічником шерифа .

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