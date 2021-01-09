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Українець заінтригував американського тренера, здобувши другу перемогу в сезоні

9 січня, 11:33

Олена Павлова Олена Павлова

А центровий Олексій Лень вперше вийшов у старті "Торонто"

Минула ніч у НБА стала переможною для українських баскетболістів. Захисник "Детройта" Святослав Михайлюк в матчі проти "Фінікса" отримав 17 хвилин ігрового часу, за які набрав 6 очок з-за дуги, зробив 1 передачу та 1 перехоплення при 1 втраті. А "Пістонс" здобули другу перемогу в сезоні – 110:105.

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Головний тренер "Детройта" Дуейн Кейсі задоволений прогресом в команді українського захисника. Про це в Twitter повідомив журналіст "Пістонс" Рід Берд.

"В обороні він став грати краще і фізично став сильнішим, з'явилася увага до деталей. Це один з моментів, на яких він зосередився минулого літа. Михайлюк входить до групи молодих гравців, у яких світле майбутнє. Я дійсно заінтригований його майбутнім, особливо в плані гри в обороні", – заявив Кейсі.

Український центровий "Торонто" Олексій Лень вперше вийшов у стартовій п'ятірці "динозаврів" проти "Сакраменто". Лень відіграв 5 хвилин, за які не встиг набрати очок. Канадський клуб здобув другу перемогу в сезоні, вигравши у "Кінгз" з рахунком 144:123.

Олексій Лень
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Олексій Лень / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що заради "Торонто" українець пішов на рекордне зниження зарплати в НБА.

Дивіться, як тренується Михайлюк

Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram

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