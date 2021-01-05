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Отец отвез меня к бездомным: легендарный баскетболист рассказал удивительную историю из жизни

5 января, 23:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Шакилу О'Нилу помогли справиться с давлением

Олимпийский чемпион, чемпион мира 1994 года, четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил вспомнил об уроке на всю жизнь, который преподал ему отец. Ранее украинец приложился к первой победе "Детройта" в НБА.

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"Однажды, после поражения в матче с "Никс", в котором я сыграл отвратительно, мне позвонил отец. Он сказал мне тащить свой зад на самолет и лететь домой. Он спросил, могу ли я справиться с давлением, я же ответил, что давление взяло верх.

Тогда он сказал мне сесть в машину и отвез меня к бездомной семье, жившей посреди улицы. Там были мужчина, женщина и двое детей. Мы остановились и отец сказал мне: "Вот чертово давление". Он велел мне заботиться об этой семье, и я нашел им жилье на целый год. Давление заключается не в том, что ты игрок НБА, – давление чувствуешь, когда не можешь сказать, когда ты поешь в следующий раз", – приводит слова О'Нила Parlons Basket.

Помимо спортивной карьеры Шакил О'Нил вел активную общественную жизнь: снимался в кино, выпустил несколько музыкальных дисков, написал автобиографию, был лицом компьютерных игр. Работал помощником шерифа.

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Ранее мы писали, что тренер схватил игрока за волосы и ударил ладонью в чемпионате Италии. Известный хорватский специалист Ясмин Репеша не сумел сдержать эмоции.

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баскетбол НБА Шакил О’Нил

Источник: Championat.ru

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