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Горячая фитнесс-тренер бросила бывшую звезду НБА и, говорят, украла пароли от соцсетей

3 января, 15:18

Елена Павлова Елена Павлова

Бывший партнер Коби Брайанта никак не справится с наркотической и алкогольной зависимостью

Бывшая звезда НБА Ламар Одом заявил, что с концами расстался со своей невестой Сабриной Парр и обвинил девушку в краже паролей от его аккаунтов в соцсетях. Пара уже расставалась буквально в ноябре из-за проблем Одома, который никак не справится с наркотической и алкогольной зависимостью. Но вскоре помирилась и отпраздновала это путешествием.

"К сожалению, мои аккаунты сейчас находятся в руках моей бывшей. Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить мои пароли и вернуть мне доступ к соцсетям. Если вы знаете кого-то, кто мог бы сделать это для меня, свяжитесь с моими менеджерами", – приводит слова Одома Fadeaway World.

Сабрина Парр, которая является знаменитым фитнес-тренером и матерью-одиночкой, уже успела отреагировать на заявление бывшего жениха:

"Обвинения Ламара меня разочаровали. Да, мы с ним уже не вместе, разлад у нас произошел давно. Я предпочитаю молчать о ситуации, и предлагаю ему поступать так же. Мы оба знаем правду, и я вас заверяю, что с его стороны звучат ложные обвинения", – заявила Парр.

Напомним, что Ламар Одом выступал в НБА с 1999 по 2013 год, дважды становился чемпионом вместе с "Лос-Анджелес Лейкерс" в одной команде с Коби Брайантом – в 2009-м и 2010 годах. В сезоне-2010/2011 Ламар был признан лучшим игроком лиги.

Ранее мы писали, что впервые в истории НБА в роли тренера выступила женщина.

Смотрите, как фанаты "Лейкерс" праздновали чемпионство в НБА

Фанаты "Лейкерс" празднуют чемпионство в Лос-Анджелесе Видео: Reuters

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невеста пароли расставание НБА баскетболист Ламар Одом
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