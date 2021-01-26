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"Хлопці кричали від болю": збірну Словенії отруїли на чемпіонаті світу

26 січня, 08:27

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Словенці не змогли перемогти Єгипет і покинули турнір

На чемпіонаті світу з гандболу визначилися чвертьфіналісти. У плей-офф потрапили і господарі турніру – команда Єгипту. Але яким способом!

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Світову першість потряс грандіозний скандал. В останньому турі групового етапу Єгипет зіграв внічию зі Словенією (25:25), перших це вивело в плей-офф, другі – їдуть додому. Але ...

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У матчі через отруєння не взяли участі три провідних гандболіста Словенії! Ще дев'ять гравців відчували різного роду проблеми зі здоров'ям: блювоту і діарею.

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"Хлопці кричали від болю, їх рвало, вони кидалися в туалет зі швидкістю, ніби життя їх була на кону. Вночі Сташ Скубі і Драган Гайіч закрилися в убиральні з болями, а перед самим матчем в роздягальні наш найвищий і сильний гравець Блаж Благотіншек впав без свідомості. Дев'ять гандболістів, незважаючи на погане самопочуття, зважилися постояти за себе, за команду, за вихід в чвертьфінал, до вісімки найсильніших збірних світу. За Словенію! Єдину об'єднану спортом країну, яку ми любимо більше всього на світі" , – йдеться в заяві Федерації гандболу Словенії.

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В 1/4 фіналу чемпіонату світу зіграють: Іспанія – Норвегія, Данія – Єгипет, Франція – Угорщина і Швеція – Катар. Ці матчі відбудуться 27 січня.

29 січня відбудуться півфінали, 31 січня – зустріч за третє місце і фінал.

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гандбол чемпіонат світу з гандболу

Джерело: Eurosport

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