Сборная Украины с эпическим фейлом вышла на Евро-2022 по гандболу (фото)

Сперва Федерация гандбола Украины сообщила, что нашей сборной не удалось квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы. Однако затем исправила эту новость

Сборная Украины по гандболу / Фото: Федерация гандбола Украины

В воскресенье, 2 мая, мужская сборная Украины по гандболу проиграла на выезде Чехии в квалификации Евро-2022 со счетом 22:27. Тем не менее команда украинцев стала одной из четырех лучших, занявших третьи места в своих группах, и вышла в финальную часть чемпионата Европы.

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Интересно, что изначально Федерация гандбола Украины у себя в Instagram сообщила, что наша сборная не выходит на чемпионат Европы.

Однако затем удалила это сообщение, написав: "Мы едем на Евро-2022".

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Финальный турнир гандбольного Евро пройдет с 13 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии.

В нем примут участие 24 команды: Словакия, Венгрия (хозяева турнира), Испания, Хорватия (финалисты Евро-2020), Сербия, Германия, Россия, Португалия, Словения, Норвегия, Дания, Швеция (победители групп), Франция, Австрия, Чехия, Исландия, Нидерланды, Беларусь, Северная Македония, Черногория (вторые места), Босния и Герцеговина, Польша, Литва, УКРАИНА (лучшие третьи команды).

Ранее мы писали, что женская сборная Украины по гандболу победила Швецию в плей-офф, но не поедет на чемпионат мира.

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины