Несподівано: фінали чемпіонату Європи в Києві скасували

У вирішальному матчі Євро-2021 з бадмінтону в Україні не зміг зіграти датчанин Віктор Аксельсен, який підхопив коронавірус і міг заразити німецький дует

Неприємним виявилося завершення турніру в столичному Палаці спорту відразу для декількох спортсменів. Причому, не через поразок на майданчику, а через коронавірус. Нагадаємо, чемпіонат Європи з бадмінтону проходить в Києві в міхурі.

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Сьогодні широкому загалу стало відомо, що датчанин Віктор Аксельсен заразився коронавірусів, через що йому заборонено виходити на фінальний поєдинок зі співвітчизником Андерсом Антонсеном. Про це він сам розповів на своїй сторінці в соцмережах.

Ніяких симптомів захворювання у спортсмена не було, так що два позитивних тести поспіль його здивували.

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При цьому не відбудеться і вирішальний матч серед пар у чоловіків, оскільки німці Марк Ламсфусс і Марвін Зайдель, які пробилися до фіналу, контактували з датчанами і могли заразитися.

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Згадаймо, як анонсували турнір в київському Палаці спорту:

Де пройде чемпіонат Європи з бадмінтону в Києві

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