Україна перемогла Швецію в плей-офф, але не поїде на чемпіонат світу

Жіноча збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу з гандболу, наша команда за сумою двох зустрічей поступилася шведським гандболісткам

Жіноча збірна України з гандболу не змогла пробитися на чемпіонат світу. Навіть після виїзної перемоги над командою Швеції.

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Доля світової путівки була вирішена тиждень тому в Києві, коли Швеція виграла з різницею в чотирнадцять м'ячів – 28:14. Перед сьогоднішнім матчем скандинавки зіткнулися з головною проблемою сучасності – коронавірусом. Через позитивні тести господині майданчику недорахувалися кількох провідних гравців. Вони жодного разу не повели в рахунку за весь матч і комфортно поступилися – 22:26.

За сумою двох матчів Швеція їде на жіночий чемпіонат світу з гандболу, який пройде з 2 по 19 грудня 2021 року в Іспанії.

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Відзначимо, що жіноча збірна України з гандболу – єдиний призер Олімпіади в ігрових командних видах. У 2004 році підопічні Леоніда Ратнера привезли "бронзу" з Афін. Наш кращий результат на світових першостях – четверте місце в 2003 році. Останній наш виступ на ЧС датується 2009 роком, тоді українки посіли 17-те місце.

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