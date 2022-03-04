Найсильніша людина планети віддасть усі призові українській армії

Український стронгмен, найсильніша людина планети, Олексій Новіков зараз поїхав до США на змагання

Проте не забуває про події в Україні. Новіков записав відеозвернення.

"Завтра змагання, але душею та головою я в Україні.

Усі призові гроші зі змагань підуть на те, щоби зберегти життя наших захисників. Чим краща у нас оборона, тим менше громадянських людей постраждає.

Я багато працював для того, щоб наші хлопці були ефективнішими і якнайменше втрачали. Усього розповісти не можу, але скоро ми виграємо цю війну і все стане зрозумілим, хто чим займався.