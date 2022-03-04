Тайсон Ф'юрі піде добровольцем на війну з Росією

Чемпіон світу з боксу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі у захваті від Олександра Усика та Василя Ломаченка, які записалися у тероборону.

"Це фантастика. Я буду першим, хто приєднається, якщо Англія чи США втручаться у війну, буду першим у черзі. Мій тато теж, і всі хлопці – ми запишемося у добровольці.

Якщо ви із цієї країни, живете там – захищайте її. Любіть свою жінку та боріться за свою країну", – заявив Ф'юрі.