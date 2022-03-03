Стаховський вступив до тероборони Києва та закликав не здаватися

Знаменитий тенісист Сергій Стаховський вступив до тероборони Києва. Тепер, уперше в житті, він ходить столицею зі зброєю в руках

Сергей Стаховський вступив у тероборону Києва

Кілька днів тому стало відомо, що один із найуспішніших тенісистів в історії України Сергій Стаховський залишив дружину та дітей у Європі та повернувся на Батьківщину, щоб захищати свою країну зі зброєю в руках.

У Instagram Стах розповів про свої почуття, і показав фото – на них він зі зброєю та у військовій екіпіровці.

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"Ніколи в житті не очікував, що в Києві мені доведеться носити бронежилет. Це катастрофа, як Росія вторглася в Україну. Бомбардування міст... вбивство безневинних людей... Світ, ми повинні об'єднатися, щоб це зупинити... відправити путіна в місце, яке він заслужив... ТЮРЕМНИЙ ПІДВАЛ".

"Зазнаючи все це насильство, яке нав'язують нам російські війська і путінський режим… бачачи сльози на очах людей, які проходять повз, які не впевнені у своєму майбутньому… це приводить мене тільки до одного висновку… ми повинні перемогти… МИ НЕ ПОВИННІ ЗДАВАТИСЯ".

Нагадаємо, що кілька днів тому Стаховський говорив: "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!".