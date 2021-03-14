Українець – знову найсильніша людина на планеті!

Український стронгмен Олексій Новіков підтвердив звання найсильнішого на планеті. Наш богатир переміг на турнірі World's Ultimate Strongman – Strength Island у Бахрейні.

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Новіков виграв дві вправи з п'яти, але цього виявилося достатньо, щоб випередити найближчого переслідувача канадця Жана-Франсуа Карона на 10 балів. Третє місце зайняв Айварс Шмаукстеліс з Латвії.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року 24-річний Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети. Наш силач виграв World Strongest Man у США. Українець став наймолодшим атлетом у світі, який завойовував цей титул. Новіков став першим українцем після Василя Вірастюка, якому вдалося завоювати титул найсильнішої людини у світі. Вірастюк переміг у 2004 році.

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Пізніше Новіков став героєм новорічного привітання президента України Володимира Зеленського. "А коли будете сперечатися, хто сильніший – Бетмен, Росомаха або Дедпул... насправді найсильніший українець, наш богатир Олексій Новіков, який став у цьому році найсильнішою людиною на планеті Земля. А ми не маємо іншого варіанту, ніж стати найсильнішою країною", – сказав тоді голова держави.

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