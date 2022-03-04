Самый сильный человек планеты отдаст все призовые украинской армии

Украинский стронгмен, самый сильный человек планеты, Алексей Новиков сейчас поехал в США на соревнования.

Однако не забывает о событиях в Украине. Новиков записал видеообращение.

"Завтра состязание, но душой и головой я в Украине.

Все призовые деньги с соревнований пойдут на то, чтобы сохранить жизнь наших защитников. Чем лучше у нас оборона, тем меньше гражданских людей пострадает.

Я много работал для того, чтобы наши ребята были более эффективными и как можно меньше теряли. Всего рассказать не могу, но скоро мы выиграем эту войну и все станет ясно, кто чем занимался.