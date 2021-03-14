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Украинец – снова самый сильный человек на планете!

14 марта, 10:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Алексей Новиков продолжает покорять мир стронгменов

Украинский стронгмен Алексей Новиков подтвердил звание сильнейшего на планете. Наш богатырь победил на турнире World’s Ultimate Strongman – Strength Island в Бахрейне.

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Новиков выиграл два упражнения из пяти, но этого оказалось достаточно, чтобы опередить ближайшего преследователя канадца Жана-Франсуа Карона на 10 баллов. Третье место занял Айварс Шмаукстелис из Латвии.

Напомним, что в ноябре прошлого года 24-летний Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты. Наш силач выиграл World Strongest Man в США. Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул. Новиков стал первым украинцем после Василия Вирастюка, которому удалось завоевать титул самого сильного человека в мире. Вирастюк победил в 2004 году.

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Позже Новиков стал героем новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского. "А когда будете спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул... на самом деле самый сильный украинец, наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля. А мы не имеем другого варианта, чем стать самой сильной страной", – сказал тогда глава государства.

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стронгмены Алексей Новиков

Источник: Сегодня|Спорт

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