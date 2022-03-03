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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Стаховский вступил в тероборону Киева и призвал не сдаваться

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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3 марта, 21:04
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Знаменитый теннисист Сергей Стаховский вернулся в страну. Теперь, впервые в жизни, он ходит по столице с оружием в руках
Сергей Стаховский вступил в тероборону Киева
Сергей Стаховский вступил в тероборону Киева

Несколько дней назад стало известно, что один из самых успешных теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский оставил жену и детей в Европе и вернулся на Родину, чтобы защищать свою страну с оружием в руках.

В Instagram Стах рассказал о своих чувствах, и показал фото – на них он с оружием и в военной экипировке.

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"Никогда в жизни не ожидал, что в Киеве мне придется носить бронежилет. Это катастрофа, как Россия вторглась в Украину. Бомбардировки городов… убийство невинных людей…Мир, мы должны объединиться, чтобы это остановить... отправить путина в место, которое он заслужил... ТЮРЕМНЫЙ ПОДВАЛ".

"Испытывая все это насилие, которое навязывают нам российские войска и путинский режим… видя слезы на глазах проходящих мимо людей, которые не уверены в своем будущем… приводит меня только к одному выводу… мы должны победить… МЫ НЕ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬСЯ".

Напомним, что несколько дней назад Стаховский говорил: "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!".

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Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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