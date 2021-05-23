Оксана Баюл і ботокс: щира заява фігуристки

За словами легендарної спортсменки, яка в 1994 році принесла Україні перше олімпійське "золото" часів незалежності, вона залишається сама собою на 100 відсотків

Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, висловила своє ставлення до популярної останніми роками пластики. За словами 43-річної легенди, ці методи краси – не для неї.

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Сьогодні Баюл опублікувала в Instagram спільне фото зі своєю дочкою Софією, якій незабаром виповниться шість років, підписавши його так: "Цей природний колір волосся у Софії – від мене. Я не ходжу до лікарів колоти ботокс. У свої 43 я – та ж сама "я" на сто відсотків. І я обожнюю це".

Відзначимо, що останнім часом чемпіонка Ліллехаммера-1994 Баюл засипає підписників у соцмережах фотографіями і відео зі своєю донькою, яку сама ж тренує на льоду Лас-Вегаса. Хоча ще кілька років тому все було зовсім інакше.

"Я завагітніла сама, без будь-яких медичних втручань, це було, чесно кажучи, справжнє диво, абсолютно нереальне, – розповідала раніше Оксана Баюл. – З того часу я остаточно переконалася в тому, що є десь ангели-охоронці, які нам допомагають. І все ж: я так боялася, що в моєму житті може щось порушитися, що за весь період вагітності не виклала в інтернет жодної своєї фотографії. Так само ми не викладали фотографії дочки до тих пір, поки їй не виповнилося два роки. Не хотіла, щоб наврочили. Можна, звичайно, нині над моїми страхами сміятися, але я в це вірю".

Оксана Баюл / Фото: Instagram

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Як ми писали раніше, Оксана Баюл перехворіла на хворобу Крона, яка змусила її переглянути свою дієту. "Знаєте, я нині ніби електромобіль. Мені потрібно бути обережною з тим, що потрапляє в мій двигун, – каже Оксана. – Мені довелося відмовитися від кави, прибрала цукор. Замість цього – овочі, супи. І ще – я намагаюся бути неймовірно позитивною!"

Дивіться, в якій нині формі Оксана Баюл