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"Я так не вміла": Баюл показала елементи своєї дочки на льоду Лас-Вегаса

Олег Люлька Олег Люлька
19 травня, 11:17
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5-річна Софія приводить у захват свою легендарну маму. "Це казково", – каже Оксана, а шанувальники називають дівчинку майбутньою олімпійською чемпіонкою
Оксана Баюл і її донька Софія
Оксана Баюл і її донька Софія / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл похвалилася новими успіхами своєї 5-річної доньки Софії, яка йде по її стопах – займається фігурним катанням.

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"Ми зробили перший тулуп з чистим приземленням", – з гордістю розповіла своїм фоловерам в Instagram Баюл, показавши відео стрибка своєї доньки на льоду Лас-Вегаса

"Прекрасно! Відмінно! Казково! Чарівно!" – не скупиться на компліменти 5-річній доньці Оксана Баюл

Підписники ж легендарної українки називають Софію майбутньою олімпійською чемпіонкою.

"Ось мені ніколи не вдавалося зробити такий шпагат!" – додає про свою дочку 43-річна Оскана Баюл

До речі, раніше ми писали, що Оксана Баюл передасть доньці свою золоту медаль ОЛ-1994.

Також ми розповідали, що розтяжка дочки Баюл вразила візажиста Адель.

Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Дивіться, як нині катається на льоду Оксана Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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