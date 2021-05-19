"Я так не вміла": Баюл показала елементи своєї дочки на льоду Лас-Вегаса

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл похвалилася новими успіхами своєї 5-річної доньки Софії, яка йде по її стопах – займається фігурним катанням.
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"Ми зробили перший тулуп з чистим приземленням", – з гордістю розповіла своїм фоловерам в Instagram Баюл, показавши відео стрибка своєї доньки на льоду Лас-Вегаса
"Прекрасно! Відмінно! Казково! Чарівно!" – не скупиться на компліменти 5-річній доньці Оксана Баюл
Підписники ж легендарної українки називають Софію майбутньою олімпійською чемпіонкою.
"Ось мені ніколи не вдавалося зробити такий шпагат!" – додає про свою дочку 43-річна Оскана Баюл
До речі, раніше ми писали, що Оксана Баюл передасть доньці свою золоту медаль ОЛ-1994.
Також ми розповідали, що розтяжка дочки Баюл вразила візажиста Адель.
Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.
Дивіться, як нині катається на льоду Оксана Баюл