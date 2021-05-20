Такі в 90-х на "7-му кілометрі" продавали: Баюл зворушила костюмом на День вишиванки

Знаменита українська фігуристка, що проживає в США, одягла не сорочку, а спортивний костюм з "золотої" для себе Олімпіади 1994 року в Ліллехаммері

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка проживає з чоловіком і донькою в Лас-Вегасі, не оминула увагою День вишиванки, який відзначається в Україні 20 травня.

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Правда, з цієї нагоди перша олімпійська чемпіонка незалежної України одягла не сорочку, а дещо інше, пов'язане з її батьківщиною.

"День вишиванки... Дата святкування – щороку в третій четвер травня. Цього дня всі бажаючі як в Україні, так і за кордоном одягають вишиванки і приходять в них на роботу або навчання. Я одягла свій щасливий олімпійський спортивний костюм 1994 року на тренування до Софійки", – написала у себе в Instagram золота призерка олімпійського Ліллехаммера-1994 43-річна Оксана Баюл

"Так))) Сьогодні теж вишиванку синові в школу наділа. Я пам'ятаю ці костюми, як у вас, в 90-ті потім схожі продавали на "7-му кілометрі" в Одесі. Але, звісно, підробку", – зазначила в коментарі під постом Баюл її підписниця Ірина, викликавши усмішку у Оксани

"Сууупер. Спасибі вам, що пам'ятаєте і передаєте своїй дочці цю пам'ять", – написав Баюл ще один з її фоловерів

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Напередодні Баюл показала елементи своєї 5-річної доньки Софії – тулуп і розтяжку – на льоду Лас-Вегаса, зізнавшись: "Я так не вміла".

Підписники Оксани Баюл захоплюються її донькою і називають "майбутньою олімпійською чемпіонкою".

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