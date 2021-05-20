Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Такі в 90-х на "7-му кілометрі" продавали: Баюл зворушила костюмом на День вишиванки

Олег Люлька Олег Люлька
20 травня, 12:51
Копіювати лінк
Знаменита українська фігуристка, що проживає в США, одягла не сорочку, а спортивний костюм з "золотої" для себе Олімпіади 1994 року в Ліллехаммері
Оксана Баюл
Оксана Баюл / Фото: Instagram

Легендарна фігуристка Оксана Баюл, яка проживає з чоловіком і донькою в Лас-Вегасі, не оминула увагою День вишиванки, який відзначається в Україні 20 травня.

Читайте також: Світоліна вразила підписників чарівною сукнею-вишиванкою

Правда, з цієї нагоди перша олімпійська чемпіонка незалежної України одягла не сорочку, а дещо інше, пов'язане з її батьківщиною.

"День вишиванки... Дата святкування – щороку в третій четвер травня. Цього дня всі бажаючі як в Україні, так і за кордоном одягають вишиванки і приходять в них на роботу або навчання. Я одягла свій щасливий олімпійський спортивний костюм 1994 року на тренування до Софійки", – написала у себе в Instagram золота призерка олімпійського Ліллехаммера-1994 43-річна Оксана Баюл

"Так))) Сьогодні теж вишиванку синові в школу наділа. Я пам'ятаю ці костюми, як у вас, в 90-ті потім схожі продавали на "7-му кілометрі" в Одесі. Але, звісно, підробку", – зазначила в коментарі під постом Баюл її підписниця Ірина, викликавши усмішку у Оксани

"Сууупер. Спасибі вам, що пам'ятаєте і передаєте своїй дочці цю пам'ять", – написав Баюл ще один з її фоловерів

Читайте також: "Сподіваюся, вас звільнять. Дурепа!" Баюл відповіла росіянці на звинувачення в наркозалежності

Напередодні Баюл показала елементи своєї 5-річної доньки Софії – тулуп і розтяжку – на льоду Лас-Вегаса, зізнавшись: "Я так не вміла".

Підписники Оксани Баюл захоплюються її донькою і називають "майбутньою олімпійською чемпіонкою".

Дивіться, як Баюл виграла "золото" Ліллехаммера-1994

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти