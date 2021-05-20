Світоліна захопила підписників чарівною сукнею-вишиванкою

Українська тенісистка Еліна Світоліна приєдналася до святкування Дня вишиванки. Шоста ракетка світу вбралася в красиву сукню з вишивкою і українською мовою закликала поширювати національна традиції.
Читайте також:"Код нашої перемоги". Як вітають українців з Днем вишиванки: фото, відео
"З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому свiту. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни", – написала під фото в Instagram тенісистка.
Раніше в вишиванці позував депутат-борець Жан Беленюк. Срібний призер Олімпіади-2016 зізнався, що любить в цей день збирати на собі "зацікавлені" погляди.