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Світоліна захопила підписників чарівною сукнею-вишиванкою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 травня, 12:23
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Знаменита тенісистка відзначила День вишиванки і одягла гарну сукню з вишивкою. Еліна закликає всіх українців розповідати про наші національні традиції
Українська тенісистка примірила вишиванку
Українська тенісистка примірила вишиванку / Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна приєдналася до святкування Дня вишиванки. Шоста ракетка світу вбралася в красиву сукню з вишивкою і українською мовою закликала поширювати національна традиції.

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"З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому свiту. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни", – написала під фото в Instagram тенісистка.

Раніше в вишиванці позував депутат-борець Жан Беленюк. Срібний призер Олімпіади-2016 зізнався, що любить в цей день збирати на собі "зацікавлені" погляди.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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