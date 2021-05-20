Світоліна захопила підписників чарівною сукнею-вишиванкою

Знаменита тенісистка відзначила День вишиванки і одягла гарну сукню з вишивкою. Еліна закликає всіх українців розповідати про наші національні традиції

Українська тенісистка примірила вишиванку / Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна приєдналася до святкування Дня вишиванки. Шоста ракетка світу вбралася в красиву сукню з вишивкою і українською мовою закликала поширювати національна традиції.

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"З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому свiту. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни", – написала під фото в Instagram тенісистка.

Раніше в вишиванці позував депутат-борець Жан Беленюк. Срібний призер Олімпіади-2016 зізнався, що любить в цей день збирати на собі "зацікавлені" погляди.