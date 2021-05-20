"Сподіваюся, вас звільнять. Дурепа!" Баюл відповіла росіянці на звинувачення в наркозалежності

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл продовжує скандалити з росіянами в соцмережах. Цього разу в українки, яка проживає в США, виник конфлікт із коментаторкою-медиком з Росії. Та звинуватила українку в алкоголізмі та наркозалежності.
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"Спилася абсолютно конкретно. У п'яному (або наркочаду) потрапила в автомобільну аварію. З нею в машині, до речі, був Закарян. Довелося лікуватися в наркологічній клініці та вибачатися на шоу Опри", – висловилася підписниця під одним з фото Баюл.
Оксана не затрималася з відповіддю і висловила надію, що росіянку звільнять за такі слова.
"Галино, ви медик, бійтеся Бога таке писати. Ніяких наркотиків в крові не було, є документ, який це підтверджує. Яка статистика жіночого і дитячого алкоголізму в Росії? Вас, я сподіваюся, за безграмотність про COVID-19 також звільнять з роботи. Дурепа !!! Я дякую всім, хто мені допомагав подолати цю недугу. Скільки я бачила (тих), хто не могли", – відповіла фігуристка в Instagram.