"Сподіваюся, вас звільнять. Дурепа!" Баюл відповіла росіянці на звинувачення в наркозалежності

Медик з Росії на сторінці Оксани Баюл звинуватила її у вживанні наркотиків. Українка заявила, що у неї є всі документи, які спростовують слова росіянки

Оксана Баюл відповіла на обвинувачення в алкоголізмі і наркозалежності / Фото: Instagram

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл продовжує скандалити з росіянами в соцмережах. Цього разу в українки, яка проживає в США, виник конфлікт із коментаторкою-медиком з Росії. Та звинуватила українку в алкоголізмі та наркозалежності.

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"Спилася абсолютно конкретно. У п'яному (або наркочаду) потрапила в автомобільну аварію. З нею в машині, до речі, був Закарян. Довелося лікуватися в наркологічній клініці та вибачатися на шоу Опри", – висловилася підписниця під одним з фото Баюл.

Оксана не затрималася з відповіддю і висловила надію, що росіянку звільнять за такі слова.