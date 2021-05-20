Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

"Надеюсь, вас уволят. Дура!" Баюл ответила россиянке на обвинение в наркозависимости

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 мая, 10:07
Копировать ссылку
Медик из России на странице Оксаны Баюл обвинила ее в употреблении наркотиков. Украинка заявила, что у нее есть все документы, опровергающие слова россиянки
Оксана Баюл ответила на обвинения в алкоголизме и наркозависимости
Оксана Баюл ответила на обвинения в алкоголизме и наркозависимости / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл продолжает скандалить с россиянами в соцсетях. На этот раз украинка, проживающая в США, вступила в конфликт с комментаторшей-медиком из России. Та обвинила украинку в алкоголизме и наркозависимости.

Читайте также: Ты молодой дурак! Баюл поставила на место российского хореографа

"Спилась совершенно конкретно. В пьяном (или наркоугаре) попала в автомобильную аварию. С ней в машине, кстати, был Закарян. Пришлось лечиться в наркологической клинике и извиняться на шоу Опры", – написала подписчица под одним из фото Баюл.

Оксана не стала медлить с ответом и выразила надежду, что россиянку уволят за такие слова.

"Галина, вы медик, побойтесь Бога такое писать. Никаких наркотиков в крови не было, есть документ, который это подтверждает. Какая статистика женского и детского алкоголизма в России? Вас, я надеюсь, за безграмотность о COVID-19 также уволят с работы. Дура!!! Я благодарю всех, кто мне помогал справиться с этим недугом. Сколько я видела (тех), кто не могли", – ответила фигуристка в Instagram.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять