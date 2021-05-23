Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Оксана Баюл и ботокс: искреннее заявление фигуристки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
23 мая, 18:17
Копировать ссылку
По словам легендарной спортсменки, которая в 1994 году принесла Украине первое олимпийское "золото" времен независимости, она остается сама собой на 100 процентов
Оксана Баюл и ее дочка
Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, выразила свое отношение к популярной в последние годы пластике. По словам 43-летней легенды, эти методы красоты – не для нее.

Читайте также: "Я так не умела": Баюл показала элементы своей дочки на льду Лас-Вегаса

Сегодня Баюл опубликовала в Instagram совместное фото со своей дочкой Софией, которой вскоре исполнится шесть лет, подписав его следующим образом: "Этот естественный цвет волос у Софии – от меня. Я не хожу к врачам колоть ботокс. В свои 43 я – все та же самая "я" на сто процентов. И я обожаю это".

Отметим, что в последнее время чемпионка Лиллехаммера-1994 Баюл буквально засыпает подписчиков в соцсетях фотографиями и видео со своей дочуркой, которую сама же тренирует на льду Лас-Вегаса. Хотя еще несколько лет назад все было совсем иначе.

"Я забеременела сама, без каких-либо медицинских вмешательств, это было, честно говоря, абсолютное чудо, совершенно нереальное, – рассказывала ранее Оксана Баюл. – С того момента я окончательно уверилась в том, что есть где-то свыше ангелы-хранители, которые нам помогают. И все равно: я так боялась, что в моей жизни может что-то нарушиться, что за весь период беременности не выложила в интернет ни одной своей фотографии. Точно так же мы не выкладывали фотографии дочки до тех пор, пока ей не исполнилось два года. Не хотела, чтобы ее сглазили. Можно, конечно, сейчас над моими страхами смеяться, но я в это верю".

Оксана Баюл
Оксана Баюл / Фото: Instagram

Читайте также: Детское фото Оксаны Баюл с мамой растрогало пользователей соцсетей

Как мы писали ранее, Оксана Баюл переболела болезнью Крона, заставившей ее пересмотреть свою диету. "Знаете, я сейчас как будто электромобиль. Мне нужно быть предельно осторожной с тем, что попадает в мой двигатель, – говорит Оксана. – Мне пришлось отказаться от кофе, убрала сахар. Вместо этого – овощи, супы. И еще – я стараюсь быть невероятно позитивной!"

Смотрите, в какой сейчас форме Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять