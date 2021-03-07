Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Покарана на 10 років за підробку довідки! Вирок фігуристки з Росії, і вона не одна така

7 березня, 14:41

Олена Павлова Олена Павлова

На 20-річну Сотскову покладали великі надії після медалей по юніорах

Російська фігуристка Марія Сотскова отримала 10-річну дискваліфікацію і стала вже дев'ятим російським спортсменом, який відбуває покарання за фальсифікацію документів. Раніше ми писали про ганебне відсторонення гордості Росії: на допінгу погоріла олімпійська чемпіонка.

Реклама

Читайте також: "Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"

Крім Сотскової за підробку документів були відсторонені від змагань та спортивної діяльності хокеїст Олександр Титов, легкоатлетка Ксенія Савіна, важкоатлети Костянтин Рощупкин і Олександра Самуйлова, пауерліфтери Наріне Котенко і Лусіне Хачатурян і армрестлери Дзамболат Цорієв і Абдула Ельдаров.

Нагадаємо, в липні 2020 року всього лише 20-річна Сотскова несподівано оголосила про завершення кар'єриі розповіла про важке життя. А в серпні стало відомо, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) прийняло рішення дискваліфікувати спортсменку на 10 років за порушення антидопінгових правил. Повідомлялося, що в допінг-пробі Сотсковой виявили сечогінний засіб фуросемід.

Реклама

Марія Сотскова

Марія Сотскова / Фото: Instagram

Молоду фігуристку визнали винною після того, як до ЗМІ потрапила інформація про те, що Марія пропустила три допінг-тести, здала позитивну пробу на фуросемід і, намагаючись виправдатися, принесла підроблену медичну довідку. У клініки, що видала довідку, не виявилося необхідної ліцензії.

Марія Сотскова

Марія Сотскова / Фото: Instagram

Реклама

У Россії на Сотскову раніше покладали великі надії, адже вона була віце-чемпіонкою світу серед юніорів та срібним призером юнацьких Олімпійських ігор-2016. А потім була другою вже на фіналі дорослого Гран-прі і призером етапів.

Ми також повідомляли, що у Росії, якак загрузла в допінгу, забрали вже й чемпіонат світу 2025 року.

Раніше ми писали, що фігуристка без комплексів знялася для чоловічого журналу в солодкому образі.

А зірка фігурного катання з України показала відео, від якого голова йде обертом.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фігурист допінг дискваліфікація фігурне катання підробка документів фальсифікації
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто
Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхтоІнші
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причина
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причинаІнші
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світу
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світуІнші
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонів
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонівІнші
"Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"Інші
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватися
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватисяІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти