Покарана на 10 років за підробку довідки! Вирок фігуристки з Росії, і вона не одна така

На 20-річну Сотскову покладали великі надії після медалей по юніорах

Російська фігуристка Марія Сотскова отримала 10-річну дискваліфікацію і стала вже дев'ятим російським спортсменом, який відбуває покарання за фальсифікацію документів. Раніше ми писали про ганебне відсторонення гордості Росії: на допінгу погоріла олімпійська чемпіонка.

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Крім Сотскової за підробку документів були відсторонені від змагань та спортивної діяльності хокеїст Олександр Титов, легкоатлетка Ксенія Савіна, важкоатлети Костянтин Рощупкин і Олександра Самуйлова, пауерліфтери Наріне Котенко і Лусіне Хачатурян і армрестлери Дзамболат Цорієв і Абдула Ельдаров.

Нагадаємо, в липні 2020 року всього лише 20-річна Сотскова несподівано оголосила про завершення кар'єриі розповіла про важке життя. А в серпні стало відомо, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) прийняло рішення дискваліфікувати спортсменку на 10 років за порушення антидопінгових правил. Повідомлялося, що в допінг-пробі Сотсковой виявили сечогінний засіб фуросемід.

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Марія Сотскова / Фото: Instagram

Молоду фігуристку визнали винною після того, як до ЗМІ потрапила інформація про те, що Марія пропустила три допінг-тести, здала позитивну пробу на фуросемід і, намагаючись виправдатися, принесла підроблену медичну довідку. У клініки, що видала довідку, не виявилося необхідної ліцензії.

Марія Сотскова / Фото: Instagram

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У Россії на Сотскову раніше покладали великі надії, адже вона була віце-чемпіонкою світу серед юніорів та срібним призером юнацьких Олімпійських ігор-2016. А потім була другою вже на фіналі дорослого Гран-прі і призером етапів.

Ми також повідомляли, що у Росії, якак загрузла в допінгу, забрали вже й чемпіонат світу 2025 року.

Раніше ми писали, що фігуристка без комплексів знялася для чоловічого журналу в солодкому образі.

А зірка фігурного катання з України показала відео, від якого голова йде обертом.

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