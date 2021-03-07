Покарана на 10 років за підробку довідки! Вирок фігуристки з Росії, і вона не одна така

Російська фігуристка Марія Сотскова отримала 10-річну дискваліфікацію і стала вже дев'ятим російським спортсменом, який відбуває покарання за фальсифікацію документів. Раніше ми писали про ганебне відсторонення гордості Росії: на допінгу погоріла олімпійська чемпіонка.
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Крім Сотскової за підробку документів були відсторонені від змагань та спортивної діяльності хокеїст Олександр Титов, легкоатлетка Ксенія Савіна, важкоатлети Костянтин Рощупкин і Олександра Самуйлова, пауерліфтери Наріне Котенко і Лусіне Хачатурян і армрестлери Дзамболат Цорієв і Абдула Ельдаров.
Нагадаємо, в липні 2020 року всього лише 20-річна Сотскова несподівано оголосила про завершення кар'єриі розповіла про важке життя. А в серпні стало відомо, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) прийняло рішення дискваліфікувати спортсменку на 10 років за порушення антидопінгових правил. Повідомлялося, що в допінг-пробі Сотсковой виявили сечогінний засіб фуросемід.
Молоду фігуристку визнали винною після того, як до ЗМІ потрапила інформація про те, що Марія пропустила три допінг-тести, здала позитивну пробу на фуросемід і, намагаючись виправдатися, принесла підроблену медичну довідку. У клініки, що видала довідку, не виявилося необхідної ліцензії.
У Россії на Сотскову раніше покладали великі надії, адже вона була віце-чемпіонкою світу серед юніорів та срібним призером юнацьких Олімпійських ігор-2016. А потім була другою вже на фіналі дорослого Гран-прі і призером етапів.
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