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Ганебне відсторонення гордості Росії: на допінгу погоріла олімпійська чемпіонка

3 березня, 17:18

Олена Павлова Олена Павлова

Оксана Сливенко нещодавно народила дитину і зараз не виходить на поміст

Олімпійська чемпіонка з важкої атлетики росіянка Оксана Сливенко тимчасово відсторонена через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє пресслужба Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF). Сливенко підозрюється в застосуванні або спробі застосування забороненої речовини.

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Оксана Сливенко

Оксана Сливенко / Фото: Instagram

Спортсменка відсторонена з 1 березня 2021 року на підставі даних, отриманих з бази Московської лабораторії.

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"Якщо буде встановлено, що спортсмен не порушував антидопінгових правил, відповідне рішення також буде опубліковано. IWF не даватиме жодних коментарів у справі до тих пір, поки вона не буде закрита", – йдеться в повідомленні IWF.

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34-річна Сливенко – єдина російська олімпійська чемпіонка в жіночій важкій атлетиці, 3-разова чемпіонка світу і 6-разова чемпіонка Європи у ваговій категорії до 69 кг. Нещодавно 34-річна спортсменка народила дитину і завершила кар'єру.

За іронією долі "золото" Ігор-2008 в Пекіні Оксана отримала після повторного огляду допінг-проб 2017 року – виявилося, що її суперниця використовувала заборонені засоби. І Сливенко рішенням МОК замість початкового "срібла" віддали перемогу.

Раніше ми писали, що завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.

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росіянка допінг важка атлетика олімпійська чемпіонка
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