Ганебне відсторонення гордості Росії: на допінгу погоріла олімпійська чемпіонка

Оксана Сливенко нещодавно народила дитину і зараз не виходить на поміст

Олімпійська чемпіонка з важкої атлетики росіянка Оксана Сливенко тимчасово відсторонена через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє пресслужба Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF). Сливенко підозрюється в застосуванні або спробі застосування забороненої речовини.

Реклама

Оксана Сливенко / Фото: Instagram

Спортсменка відсторонена з 1 березня 2021 року на підставі даних, отриманих з бази Московської лабораторії.

Читайте також: Шварценеггер вшанував пам'ять легенди з Макіївки: "Сила тіла – ніщо у порівнянні з силою розуму"

"Якщо буде встановлено, що спортсмен не порушував антидопінгових правил, відповідне рішення також буде опубліковано. IWF не даватиме жодних коментарів у справі до тих пір, поки вона не буде закрита", – йдеться в повідомленні IWF.

Реклама

34-річна Сливенко – єдина російська олімпійська чемпіонка в жіночій важкій атлетиці, 3-разова чемпіонка світу і 6-разова чемпіонка Європи у ваговій категорії до 69 кг. Нещодавно 34-річна спортсменка народила дитину і завершила кар'єру.

За іронією долі "золото" Ігор-2008 в Пекіні Оксана отримала після повторного огляду допінг-проб 2017 року – виявилося, що її суперниця використовувала заборонені засоби. І Сливенко рішенням МОК замість початкового "срібла" віддали перемогу.

Раніше ми писали, що завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама