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Шварценеггер вшанував пам'ять легенди з Макіївки: "Сила тіла – ніщо порівняно з силою розуму"

15 лютого, 11:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юрій Власов був кумиром зірки Голлівуду

13 лютого помер легендарний важкоатлет, олімпійський чемпіон, Юрій Власов. Він був кумиром Арнольда Шварценеггера.

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Голлівудський актор і бодібілдер тепло відгукнувся про Власова, який був родом із Макіївки.

"Юрій Власов вчив всіх нас, що "неможливо" – це просто слово. Він був першим, хто підняв 200 кг, і він надихнув мене, коли я зустрів його молодим атлетом в 1961 році. Саме через таких людей, як він, я відмовляюся говорити, що зробив себе сам.

Коли мені пощастило познайомитися з ним, я був вражений. Ця людина була не просто відмінним атлетом – він був великим мислителем: говорив про поезію і політику, як професор, і носив з собою більше книг, ніж гир. Він сказав мені, що сила тіла – ніщо порівняно з силою розуму. Він був одним з найсильніших людей у світі і вважав, що справжня сила виходить від слів. Він був дійсно єдиним у своєму роді, і я сподіваюся, що кожен з нас зможе знайти натхнення в його історії. Мені пощастило знати його, і я буду дуже за ним сумувати", – написав Шварценеггер у Twitter.

На рахунку Власова "золото" Ігор-1960, "срібло" Олімпіади-1964 і чотири перемоги на чемпіонатах світу. Він кілька разів за кар'єру встановлював світові рекорди.

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З 1989 по 1991 рік Юрій був народним депутатом СРСР. А в 1993-му був обраний до Держдуми РФ. У 1996-му Власов брав участь у виборах президента Росії і набрав 0,20% голосів.

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Арнольд Шварценеггер важка атлетика Юрій Власов

Джерело: Eurosport

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